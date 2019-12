La mujer que dice haber sido llevada al Reino Unido a los 17 años para tener sexo con el príncipe André, Virgina Giuffre, ha pedido hoy a los británicos que se pongan de su lado y no compacten con lo que le pasó.

Durante una entrevista con la cadena de televisión BBC, Virgina Giuffre dijo que el millonario Jeffrey Epstein – que fue condenado por abuso sexual y fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto – la traficó en 2001, ofreciéndosela al príncipe André, con quien tuvo relaciones sexuales tres veces.

En su versión, Giuffre contó que fue llevada por Ghislaine Maxwell, compañera de Epstein, a un club en Londres, donde el Hijo de la reina Isabel II le pidió que bailara con él.

“Esta no es una sórdida historia de sexo. Esta es una historia de tráfico, una historia de abuso y es una historia de su realeza. Nadie puede ponerse de su lado”, acusó a Giuffre en su primera entrevista televisiva en el Reino Unido.

En otra reciente entrevista, André, de 59 años, negó categóricamente haber tenido sexo con Giuffre y se disculpó por su relación con Jeffrey Epstein, sin escapar a un escándalo que ya le valió el abandono de sus deberes reales “por un tiempo”.

Virginia Giuffre, who claims she was trafficked by Jeffrey Epstein as a 17-year-old to have sex with Prince Andrew, has urged the UK public to "stand beside her".https://t.co/m4jmez6QGo pic.twitter.com/VLNjAyxq0h

— News Breakfast (@BreakfastNews) December 2, 2019