Hay registros de casos anteriores de embarazo de nueve partos, pero con problemas de salud graves. En 1971 , Geraldine Brodrick , de 29 años, tuvo 9 bebés en un hospital australiano, dos de ellos nacieron sin vida y el resto murió en una semana, según el New York Times .

Es extremadamente raro que una mujer dé a luz a nueve bebés, y a menudo las complicaciones durante o después del nacimiento llevan a algunos de los bebés a no sobrevivir.

