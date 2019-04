En 1991, Munira Abdulla tenía 32 años y había recogido a su hijo de la escuela. Cuando regresaba, con su hijo de cuatro años en brazos, el coche en el que conducía como pasajera fue golpeado por un autobús y sufrió una lesión craneal que la dejó en coma. El año pasado, 27 años después, despertó.

Según el Público, la historia fue contada el lunes por su hijo, Omar Webair, en el periódico de los Emiratos Árabes Unidos the National.

El coche en el que estaba su familia estaba siendo conducido por el cuñado de Munira Abdulla. Omar Webair fue protegido por los brazos de su madre y escapó ileso del accidente con un pequeño hematoma en la cabeza.

“Vivíamos en Al Ain [a 170 kilómetros de la capital Abu Dhabi] y ese día, no había autobús para llevarnos a casa”, comenzó contando a su hijo a The National. “Mi madre estaba conmigo en el asiento de atrás. Cuando se dio cuenta de que iba a haber una colisión, me abrazó para protegerme del shock”.

Su madre estuvo en el lugar del accidente durante horas esperando ayuda. “No había celulares y no podíamos llamar a una ambulancia”, aclaró Omar Webair.

Horas después, Munira Abdulla fue llevada al hospital y luego trasladada a un hospital en Londres. Los médicos se dieron cuenta de que la paciente no tenía ninguna reacción y que estaba “en un estado mínimo de conciencia”.

Al final volvería a un hospital en Al Ain, donde durante años fue alimentada por una sonda, sometida a sesiones de fisioterapia para evitar que sus músculos se debilitaran con la falta de movimiento.

Ver imagen en Twitter

A car crash in 1991 left Munira Abdulla in a comatose state but her son never lost hope that she would wake up. UAE woman wakes up and has made a seemingly miraculous recovery after emerging from a 27-year-long coma! pic.twitter.com/3O4MK22O5Z — The Desi Times (@TheDesiTimes) April 23, 2019

En 2017, la familia recibió una subvención de un organismo gubernamental para que Munira Abdulla pudiera participar en un “programa multidisciplinario” en Alemania: en la clínica Schon, en Bad Aibling (cerca de Munich), la mujer fue sometida a cirugía para tratar sus músculos, dando prioridad al tratamiento físico y el control de su epilepsia.

“Nuestro principal objetivo era garantizar que su frágil conciencia tuviera la oportunidad de desarrollarse y prosperar en un cuerpo sano, como una planta que necesita un buen suelo para crecer”, explicó el neurólogo alemán Ahmad Ryll.

Lo inesperado ocurrió en junio del año pasado: “hubo un malentendido en la habitación del hospital y ella se dio cuenta de que debía estar en peligro, lo que le impactó”, dijo el hijo, que dijo que había estado involucrado en una discusión al lado de su madre.

“Ella empezó a hacer ruidos extraños y yo insistí con los médicos para que la examinaran, pero ellos decían que todo era normal”.

Tres días después, Omar Webair despertó con alguien llamándolo. “Era ella. Ella estaba llamando mi nombre. Estaba emocionado. Durante años había soñado con este momento, y ahora mi nombre era lo primero que ella decía”, dijo. Con el tiempo, Munira Abdulla reaccionó cada vez más a los estímulos externos.

“Ahora puede decirnos si siente dolor y puedo tener conversaciones con ella si está interesada”, dijo Omar Webair.

Un diagnóstico confirmado el mes pasado por el equipo médico del Hospital Mafraq en Abu Dabi, donde sigue recibiendo tratamiento: Munira Abdulla “es capaz de comunicarse de forma muy razonable, sobre todo en situaciones familiares”.

How coma victims like Munira Abdulla survive for years https://t.co/fDeUBOh8If pic.twitter.com/NIGbQM1Lop — The National (@TheNationalUAE) April 23, 2019

“Nunca renuncié a ella porque tenía la sensación de que un día despertaría”, dijo el hijo, ahora de 32 años, casi la misma edad que su madre cuando estaba en coma. Las visitas a los hospitales (que han cambiado por complicaciones financieras relacionadas con el seguro de enfermedad) se han convertido en parte de la rutina diaria de Omar.

“La razón por la que comparto su historia es para decirle a la gente que no pierdan la esperanza en las personas que aman, no las consideren muertas cuando están en un estado similar”, sostuvo.

Y concluyó: “durante todos esos años, los médicos me decían que era un caso sin esperanza y que no tenía sentido tratar de encontrar tratamientos, pero cuando yo estaba en duda me ponía en su lugar y hacía todo lo posible para intentar mejorar su situación”.

Sin embargo, según la BBC, hay muy pocos casos de personas que han recobrado la conciencia después de años en coma, Y aunque eso ocurra, la recuperación puede ser complicada.

Un caso similar ocurrió en 2003 con el estadounidense Terry Wallis: después de 19 años en coma a raíz de un accidente automovilístico, El joven despertó del coma Y habló con su madre – primero para pedirle que lo volteara, al día siguiente para pedir una Pepsi.

Un equipo de científicos que estudió el caso de Terry Wallis cree que su cerebro se reparó a sí mismo creando nuevas conexiones entre las neuronas. En el caso de Munira Abdulla, todavía no se ha dado una explicación médica para despertarse.