“Fui a sacarla del contenedor de plástico original y supe que esta planta era falsa. ¡Puse tanto amor en esa planta! Lavé las hojas. Hice todo lo posible para mantenerla bien y es completamente de plástico. Como yo no lo sabía. Siento que estos últimos dos años fueron una mentira”, se desahogó en la red social.

By