Angélica Gaitán habrá huido de casa en 2018 a causa de violencia doméstica y el pasado viernes fue expulsada del hogar de acogida en el que se encontraba. Se lanzó al mar, pero fue rescatada por pescadores.

Una mujer colombiana que había sido denunciada como desaparecida por su familia hace dos años fue encontrada flotando en lo alto por pescadores, frente a una playa en Puerto Colombia, Colombia.

Angélica Gaitán, de 46 años, fue encontrada por pescadores A cerca de 2,5 kilómetros de la playa, en la mañana del pasado sábado, día 26 de septiembre.

Como se puede ver en las imágenes, divulgadas por los pescadores, la mujer está aferrada a una boya que le lanzaron y es recogida por ambos, sin conseguir hablar. Fue llevada al hospital en estado de shock y con hipotermia, pero se recuperó.

La historia de Angélica Gaitán involucra acusaciones de maltrato y violencia doméstica, que culminaron en una fuga de la residencia familiar, en 2018.

En una conversación con RCN Radio, Angélica explicó que fue víctima de agresiones durante más de 20 años por parte del ex marido. “Los malos tratos comenzaron con el primer embarazo, él me golpeaba, abusaba violentamente de mí”, dijo, explicando que nunca logró salir de casa porque las dos hijas eran muy pequeñas y no tenía el apoyo de la familia, debido al ex marido. También dijo que llamaban a la policía, pero él iba a la cárcel por 24 horas, volvía a casa y volvían las agresiones.

En 2018 fue blanco de una violenta agresión que motivó su huida. “Caminé por las calles durante seis meses y luego busqué ayuda”, dijo, revelando que desde entonces ha estado en un hogar de acogida. El viernes, sin embargo, fue desalojada, lo que la motivó a arrojarse al mar. “No quería seguir viva. Una señora me ayudó con los billetes de autobús y fui directo al mar. Quería acabar con todo, no tenía nada de nada, ni de mi familia porque ese hombre me quitó todo”, dijo.

Del tiempo que estuvo a la deriva, poco recuerda, pero habrán sido casi diez horas. “El Señor que me rescató de en medio del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva, y él me lanzó una boya”, afirmó.

Angélica fue puesta en contacto con su familia en Bogotá, y ya se han tomado medidas para que pueda volver a casa. “He vuelto a nacer, gracias a Dios. Si hubiera tenido una oportunidad o una ayuda, no habría tomado esa decisión. Ahora Estoy muy agradecida porque Dios quería que tuviera una nueva oportunidad para seguir adelante”, terminó.