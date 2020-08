El primer cachorro en dar positivo a coronavirus en los Estados Unidos murió, según informa la revista National Geographic esta semana.

Sufrió síntomas comunes en pacientes humanos de covid-19. Buddy, un pastor alemán de siete años, se enfermó en abril, al mismo tiempo en el que su dueño Robert Mahoney se estaba recuperando de la enfermedad. El animal parecía tener la nariz tapada y dificultades para respirar y su situación empeoró con el paso de las semanas y meses

Mahoney y su esposa Allison, que viven en Nueva York, terminaron sacrificando al perro el 11 de julio, después de que comenzó a vomitar coágulos de sangre, orinar sangre y ya no podía caminar. La pareja le dijo a National Geographic que tuvieron dudas para confirmar la sospecha de que Buddy había sido infectado con el SARS-CoV-2. Muchos veterinarios de la región están cumpliendo aislamiento debido a la pandemia. Algunos de ellos son escépticos acerca de que los animales contraen el virus.

Una clínica, finalmente, logró confirmar el resultado positivo del cachorro y descubrió además que el cachorro de 10 meses de la familia, que nunca llegó a enfermarse, tenía anticuerpos contra el coronavirus. Los veterinarios más tarde también encontraron que Buddy probablemente sufría de Linfoma, y se plantean la pregunta de que si, al igual que los humanos, los animales con enfermedades preexistentes pueden ser más susceptibles ante el covid-19. Sin embargo, ni las autoridades de salud pública ni los veterinarios pueden ofrecer mucha información a los dueños, ya que no hay suficientes datos sobre el virus en los animales. Apenas se sabe que la propagación parece ser rara. Robert Cohen, el veterinario que atendió a Buddy, le dijo a la revista que no tenían ningún conocimiento o experiencia científica sobre el coronavirus en perros. Además, la familia afirma que las autoridades federales y municipales no parecen muy interesadas en aprender del caso. La posición oficial de la OMS (Organización Mundial de la salud) es que los animales de estimación probablemente no transmitan el virus a los humanos. Sin embargo, Shelley Rankin, una veterinaria de la Universidad de Pensilvania, cree que se necesitan más estudios. “Le estamos diciendo al mundo que la prevalencia es baja, tenemos que mirar altos números” de animales, afirmó. Doce cachorros y diez gatos tuvieron un resultado positivo para el coronavirus en los Estados Unidos, según National Geographic. Allison y Robert Mahoney quieren que se escuche la historia de Buddy.