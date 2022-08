«Muchachito tonto» era otro en el Congreso, sin bravuconadas

By

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Premier Anibal Torres, dejó enfrentamientos y exabruptos, se presentó como un angelito «Yo jamás he pedido que se cierre el Congreso».

Ante el Pleno del Congreso, sin «bala de plata» Aníbal Torres aseguró que es «demócrata» y ha pregonado siempre que el presidente y los congresistas son elegidos por cinco años y deben cumplir su período.

Los parlamentarios estaban seguros que ese que se presentó en el Congreso era Aníbal torres??… el tipo se victimizo, que lo atacan, que no lo dejan trabajar, etc. Su voz no es la misma que la del otro día, cuando gritaba y azuzaba a cerrar el Congreso, tomar las calles…. poner de rodillas a los golpistas, este «muchachito tonto» es otro, que solo está buscando que Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo.

Fijo, no quería que lo censuren porque su FAMILIA PERDERÍA CONTRATOS CON EL ESTADO. Pidió lealtad y compromiso a los congresistas: Será a los niños y niñas???

Muy a su estilo señaló,

“Digan cuál es el acto comunista que ha realizado este gobierno. Lo que pasa es que a veces no conocemos el significado de las palabras y las soltamos. Nosotros no hemos dado ni un gesto de que en el Perú se vaya a instalar una política comunista”. El muy pendejo, sabe que eso no se dará por que «el comunismo es utopía».

Y tiene razón, acusan de «comunista» a un gobierno sin ningún rumbo ideológico. Pero repiten y repiten lo mismo, de puro bestias que son. Veamos, el análisis de los cambios de modo de producción sumado a la concepción del ser humano como ente creador llevo a Marx y Engels a concluir que el fin último de la sociedad es el comunismo. De un sistema donde la gente se gana el sustento de acuerdo con sus habilidades (capitalismo), pasaríamos a uno que remunera a las personas de acuerdo con su trabajo (socialismo) para terminar en uno que le entrega recursos a la gente de acuerdo con sus necesidades (comunismo).

A pesar de todo el rigor científico en el estudio de Marx y Engels, todas sus predicciones fueron fallidas. Las revoluciones que perseguían instaurar un sistema comunista surgieron en sociedades agrarias no en economías capitalistas avanzadas; estas últimas tampoco colapsaron en el siglo XIX, ni lo han hecho hasta la fecha; y, las naciones que impusieron el socialismo como China y Rusia hoy son capitalistas no comunistas.

El premier Torres, como Castillo, Cerrón y todos sus alcahuetes, saben que el camino al comunismo causa desastres: Cambio de Constitución para asegurar estatismo, instigar lucha de clases y enfrentamientos, no dar confianza a inversión privada, Perú Libre, Fenate, etc como aliados (declarados marxistas-leninistas(, etc., etc.

1. Si en un año de desgobierno de Castillo, aún no estamos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, es por nuestra Constitución Política, por algunos congresistas qué dan pelea y la mayoría del pueblo que no se lo permiten.

2. Si no tienen una Plan de Gobierno, no tienen una Hoja de Ruta, menos tienen establecidas políticas públicas para solucionar los problemas del País, en realidad es una camarilla gobernante sin rumbo ni destino, hoy se encuentra acéfala porque el «pobre diablo» debe responder a la justicia por seis investigaciones ante la fiscalía.

El poder enceguece a los imbéciles cuando se convierte en el fin último de la vida, nada satisface al ser humano y se transforma en insaciable; cada vez quiere más y pierde el límite del precio que se paga y de las consecuencias del mismo.