Los síntomas del cáncer de ovario son los más difíciles de diagnosticar, porque no hay signos específicos. Cualquier tipo de distensión abdominal o hinchazón, indigestión, cambio de hábito intestinal, pérdida de peso y pérdida de apetito puede ser un signo de cáncer de ovario.

En la ciencia médica, si una mujer no sangra durante un año después de los 40 años, se considera que está en la menopausia. Monnappa refiere que la incidencia de manchas o sangrado después de la menopausia, puede ocurrir debido a un cáncer uterino o cervical.

“Períodos que duran más de siete días o con el paso de coágulos sanguíneos grandes, siendo la hemorragia considerada un período pesado, lo que no es normal”, explica Monnappa. Agregando que incluso la aparición de sangrado a mitad de mes es una cuestión de preocupación. Para el especialista tal puede ser un signo de cáncer de cuello uterino, el útero o el ovario.

Los datos sugieren que en comparación con los hombres, las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer cáncer. Como tal, en esta Jornada Mundial de lucha contra el cáncer, que se señala hoy, el 4 de febrero, el periódico Times of India, habló con la médica Geeth Monnappa, consultora obstreta y ginecóloga en el Hospital Fortis La Femme Hospital, en Bengaluru, acerca de los potenciales síntomas de la enfermedad que ellas deben tener en cuenta. A saber:

