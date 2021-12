MTC y SNRTV firman convenio para combatir emisoras piratas

Up Next

Silva Villegas precisó que el MTC busca la formalización y el combate de la ilegalidad de los que se apropian de un servicio que no les pertenece y perjudican la economía del país.

El objetivo es fortalecer las labores de fiscalización que realiza el MTC e impedir la recepción de señales radioeléctricas ilegales y clandestinas de empresas radiodifusores no autorizadas (medios de comunicación, cableros, servicios de taxi), como viene sucediendo en algunos lugares. El convenio tiene una vigencia de cinco años.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) suscribieron hoy un convenio marco de cooperación interinstitucional para combatir el uso indebido del espectro radioeléctrico que realizan las estaciones clandestinas o no autorizadas en el país.

