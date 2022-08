Up Next

Especialistas nacionales e internacionales se reunirán a fin de exponer y debatir los proyectos que necesitan las ciudades del interior del país que aún no cuentan con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En el encuentro se expondrán los aspectos técnicos, interculturales, medioambientales y alternativas de implementación que se requieren en la elaboración de un plan de transporte urbano que beneficie a los ciudadanos.

