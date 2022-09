MTC y Municipalidad de San Isidro participan en campaña de seguridad vial

Up Next

Las estadísticas demuestran que la mayoría de muertes en nuestro país se dan por accidentes de tránsito. En el Perú ocurre un promedio de 95,000 siniestros de tránsito que dejan como consecuencia alrededor de 55,000 lesionados y más de 3,500 muertes al año, en su mayoría estas son ocasionadas por los conductores y peatones, quienes no respetan o desconocen las normas de tránsito.

El objetivo de la Semana de la Educación Vial para este año es promover y concientizar a la población en general sobre el respeto y cumplimiento de las normas de tránsito, el uso de casco al manejar todo tipo de transporte motorizado y no motorizado; el uso del cinturón de seguridad para adultos y niños, así como evitar distracciones con aparatos celulares mientras se transita por calles y veredas.

