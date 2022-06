MTC y Congreso se unen para encontrar solución a demandas de transportistas de carga

Por su parte, la congresista Monteza Facho dijo que correrá traslado de las demandas de los transportistas que correspondan al Poder Legislativo. Ella viene con el respaldo de los parlamentarios que recibieron a los transportistas el día de ayer en el recinto congresal. “Vengo en representación de todos ellos y me comprometo a trabajar por la solución de sus demandas en coordinación y articulación con el Ejecutivo y los usuarios”, dijo.

De esta manera, los conductores particulares y profesionales podrán reemplazar el examen de conocimientos por el Curso de Actualización de Transportes de Tránsito para los conductores, siempre y cuando el conductor no cuente con sanciones por infracción al reglamento de tránsito, durante el período inmediato precedente comprendido desde la última revalidación hasta la fecha de presentación de la solicitud.

