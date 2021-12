MTC separa dos funcionarios presuntamente comprometidos en corrupción

By

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

COMUNICADO

El MTC informa que personas aludidas en audio fueron separadas de la institución y serán investigadas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es una institución pública nacional que merece el respeto de todos y cada uno de los peruanos, más aún de quienes prestan servicios en esta entidad del Estado peruano.

Hemos apreciado con preocupación la difusión de un audio acompañado de nombres y fotografías de personas que presuntamente habrían cometido actos de corrupción en este portafolio.

Ante ello, informamos que las personas aludidas, Verónica Cáceres, ex viceministra de Transportes, y Lizbeth Huamán, ex directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, ya no laboran en el MTC. Ellas fueron separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción que hemos emprendido de manera interna en este ministerio.

Además, anunciamos que a ambas ex servidoras se les abrirá proceso de investigación por parte de la Oficina Anticorrupción del MTC y de la Oficina de Control Interno a solicitud de las autoridades de la entidad para determinar su grado de responsabilidad.

Asimismo, reiteramos que en el MTC nos hemos puesto a disposición de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación, para que puedan realizar las acciones correspondientes que permitan esclarecer cualquier acto de la entidad a fin de garantizar el buen uso del bien público.

La actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometida en la lucha contra la corrupción y no permitirá que se manche el nombre de la institución con el accionar de malos elementos que confundieron sus funciones y responsabilidades cometiendo actos cuestionados por la ley.

En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso de enfrentar la corrupción con todos los elementos que la Ley y la Constitución le ampara.

Lima, 5 de diciembre de 2021