MTC recibe premio internacional por Conecta Selva sobre Internet satelital a la Amazonía

“La Amazonía ha estado relegada históricamente en lo que respecta a proyectos de telecomunicaciones. Por ello, es prioridad del Gobierno multiplicar esfuerzos para cubrir esta zona no conectada”, destacó Tito Chura.

“Hemos visto la felicidad de los niños y pobladores cuando pueden acceder al mundo del Internet. Hoy, el premio nos permite reafirmar el compromiso del MTC para conectar a más zonas alejadas de nuestro país. No solo en la selva, sino también en la costa y sierra”, sostuvo el viceministro.

