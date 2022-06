MTC realizó con éxito Encuentro Provincial de Transporte Sostenible en Piura

El director ejecutivo de Promovilidad, Pablo Félix Luciani, destacó la presencia de las autoridades ediles no sólo del norte, sino también del centro y sur del país, que participaron activamente en este primer encuentro provincial. “Mantenemos nuestro compromiso con cada una de sus ciudades por un transporte sostenible y más humano”, puntualizó.

“Estos eventos que realiza Promovilidad me parecen muy importantes, pues permiten brindar información a estas provincias. Tenemos que estar atentos a estas informaciones, sobre todo los ingenieros que están planeando el futuro de sus ciudades”, comentó Baumgartner de Doppelmayr, firma austriaca que ha construido la red de teleféricos en La Paz, Bolivia, y el de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. “El tramo por kilómetro de un teleférico tiene un costo aproximado de entre 15 a 23 millones dólares”, agregó Baumgartner.

