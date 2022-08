MTC puso en marcha Centro de Acceso Digital que beneficia a más de 30 mil ciudadanos en Ferreñafe

Up Next

“Mesones Muro forma parte de los 104 CAD que hemos instalado en localidades que no cuentan con Internet de las regiones de Ayacucho (20), Huancavelica (15), Apurímac (21), Lambayeque (14), Cusco (22) y Lima provincias (12)”, expresó Álvarez.

Acompañado del alcalde del distrito, José Ramírez, el director de Pronatel resaltó que el CAD beneficiará a la población de la citada localidad no solamente con el acceso al servicio de Internet, sino también con el acceso gratuito a una plataforma con contenido en quechua y español.

