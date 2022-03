MTC publica proyecto de reglamento para ampliar Fondo SOAT y AFOCAT

Asimismo, se incorpora la definición de ‘Alta’ debido a que este término no se encuentra definido en el reglamento actual, lo cual generaba diferentes interpretaciones para determinar la cobertura de las víctimas.

Con la modificación se busca, principalmente, ampliar la cobertura de los daños que sufren las víctimas de accidentes de tránsito por vehículos no identificados que se han dado a la fuga en el momento del accidente. Como se conoce, hay indemnizaciones por invalidez permanente o incapacidad temporal en favor de la víctima e indemnización por fallecimiento en favor de los familiares de la víctima.

