MTC otorgará licitación para 52 frecuencias de radiodifusión

Se invita a los interesados en participar en este concurso, para lo cual deben comprar las bases en las ventanillas de la sede central del MTC, del 17 de enero al 7 de febrero, de lunes a viernes de 8:45 am a 5:00 pm, o través de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional (transacción Nº 9650, código Nº 1017).

