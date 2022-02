MTC no ve alza de peaje en Línea Amarilla ni Evitamiento

Up Next

4. El MTC recuerda que, anteriormente logró mediante acuerdos con los concesionarios viales (autofinanciados) la no aplicación del reajuste extraordinario en setiembre de 2021. En el caso de las concesiones cofinanciadas se suscribieron actas de acuerdo para su no aplicación. La consecuencia fue que las tarifas de peajes se mantuvieron sin variación.

1. En primer lugar, el MTC precisa que no tiene relación alguna con los peajes que se cobran en la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla.

