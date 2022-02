MTC: No hay asesor en la sombra

Up Next

5. Reiteramos que el MTC y su titular, Juan Silva Villegas no estaban al tanto de estas actividades que irregularmente realizaba Altamirano y las rechazan tajantemente.

3. Altamirano Sánchez no es ningún asesor a la sombra como menciona el reportaje ni tiene ningún vínculo directo con el ministro. Las atribuciones que se habría tomado usando el nombre del titular del MTC son de exclusiva responsabilidad del señor Altamirano.

2. El señor Juan Altamirano Sánchez no ha sido ni es funcionario del MTC, es un técnico que presta sus servicios como locador en la Secretaría General del MTC.

By