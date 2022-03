MTC logró importantes resultados arbitrales con empresa Aeropuertos Andinos del Perú

Asimismo, los resultados mencionados ratifican otros laudos favorables obtenidos en tres arbitrajes previos, emitidos en julio y diciembre del año 2021, sobre la validez de la aplicación de penalidades en el Contrato de Concesión mencionado, con lo cual el Estado ha logrado que en sede arbitral se ratifiquen las penalidades debidamente aplicadas a AAP hasta por un total de US$ 1 250 000.

Los tribunales arbitrales tomaron esa decisión debido a que la empresa no aportó elementos objetivos ni prueba alguna que permita reducir las penalidades aplicadas. Inclusive, resolvieron que el concesionario asuma en su integridad los gastos arbitrales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría Pública, logró recientemente que dos tribunales arbitrales declaren infundados los reclamos de la empresa concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que buscaba evitar el pago de US$ 500 000 por concepto de las penalidades que se le aplicó por incumplimientos contractuales.

