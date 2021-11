MTC inicia perforación de túnel del Megapuerto de Chancay

By

A 80 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, en la localidad de Chancay, se viene ejecutando el proyecto de diseño y construcción del nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. La inversión del proyecto en su primera etapa asciende a US$ 1213 millones (no incluye IGV), en tanto que en su concepción final superará los US$ 3600.

Con dicha obra, Chancay se convertirá en un hub regional a efectos de redistribuir la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. Además, este terminal permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados.

Impresionante vista de donde se hará el megaproyecto de más de 3 mil millones de dólares.

Actualmente, la empresa Cosco Shipping, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está perforando el túnel, que tiene una longitud de 1.8 kilómetros. Además, viene realizando obras en la zona portuaria y en el complejo de ingreso.

Será un puerto que movilizará cargas en contenedores, a granel (sólidos y líquidos) y rodante. El megaproyecto está constituido por tres grandes componentes. Uno de ellos es la zona operativa portuaria, donde se realizarán las actividades portuarias. Esta comprende los muelles espigones, canales de ingreso marítimos, áreas de mantenimiento y talleres así como espacios de almacenamientos para contenedores y carga a granel y rodante.

El segundo componente es el complejo de ingreso e incluye el antepuerto vehicular, puertas de ingreso, área de inspecciones de aduanas, oficinas administrativas y áreas de servicios logísticos y de apoyo. Se ubica hacia el este de la zona operativa a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros.

El tercer componente es el túnel subterráneo que conecta al complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. Tendrá una longitud de 1.8 kilómetros y constituirá un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. Contará con tres carriles vehiculares, dos fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías de graneles líquidos.

El megaproyecto se ejecutará por etapas: la primera se desarrollará en un área de 141 hectáreas y comprende la construcción de un intercambio vial de acceso desde la carretera Panamericana hasta el antepuerto vehicular, el túnel de conexión con la zona operativa y el complejo de ingreso.

Asimismo, en la zona operativa se construirán los canales marítimos de aproximación y maniobra de naves, el espigón de abrigo sur de Punta Chancay y los cuatro primeros amarraderos.

Mario de las Casas Vizquerra, gerente de asuntos públicos de Cosco Shipping, indicó que esta obra será un terminal moderno, bien equipado y con capacidad para recibir buques portacontenedores (que transportan 18 000 contenedores) provenientes de la región asiática.

Con este proyecto, Perú apunta a convertirse en el hub de Asia en el Pacífico sur. Esta megaobra de inversión privada, que impulsa el MTC, beneficiará directamente a los ciudadanos de Chancay.

