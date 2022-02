MTC evita pago de S/ 20 millones a empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’

Up Next

La Procuraduría Pública logró que un tribunal arbitral no otorgue al Consorcio Túnel Callao la ampliación de plazo N°1, solicitada durante la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra del “Tramo III-B del Proyecto de Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta–Callao (Concurso Oferta)”.

