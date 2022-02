MTC evalúa ampliación de aforo en Línea 1 del Metro de Lima

Up Next

“Todas las modalidades que se encuentran brindando el servicio de transporte de pasajeros tienen que entrar en un solo sistema. No se puede dejar de lado ni a uno ni a otro porque sabemos que el transporte de alta tecnología actualmente solo alcanza al 10% o 12% de la demanda”, dijo el ministro.

“Hemos avanzado en los niveles de vacunación y, por lo tanto, la capacidad de las unidades vehiculares tiene que flexibilizarse, a efectos de que esa conglomeración que evitamos que ocurra dentro de los vehículos de transporte no lo traslademos hacia los paraderos o estaciones del metro”, acotó Jara.

