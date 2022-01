MTC digitaliza trámites para permisos de transporte acuático

Por otro lado, los navieros se beneficiarán al ahorrar tiempo y dinero pues ya no tendrán que acudir presencialmente a una oficina para realizar estos procedimientos administrativos. De igual manera, las notificaciones de parte del MTC serán inmediatas debido a que se realizarán a través de la VUCE y no se necesitará enviar documentos en físico.

Continúa la marcha hacia la conversión de un gobierno digital. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementó la digitalización de siete procedimientos para obtener permisos y autorizaciones de transporte acuático de manera totalmente on line, a través de la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): https://www.vuce.gob.pe/

By