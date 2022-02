MTC continúa con ampliación de carretera Huánuco–La Unión-Huallanca

MTC no ve alza de peaje en Línea Amarilla ni Evitamiento

La construcción de dos de los tres tramos de la obra da empleo a 45 398 personas. Miguel Rengifo Pacaya es uno de los trabajadores. Dirige a una de las cuadrillas encargadas de la construcción de obras de drenaje, como cunetas y alcantarillas, y cuya función es que las aguas de las lluvias no afecten la pista y las propiedades aledañas a la vía.

Obdulio Santillán Benancio también destaca los beneficios que le traerá la construcción de la vía Huánuco–La Unión–Huallanca. Él es agricultor del Centro Poblado Ayapiteg Isapampa y cultiva papa amarilla y blanca. “Con la carretera van a venir más compradores para llevar la papa, ya no sufriré en ir a Huánuco para venderla. Vendrán más negociantes para comprar nuestros cuyes y gallinas”, manifestó.

Uno de los beneficiarios será Alejandro Espinoza Feliciano, agricultor que cultiva maíz morado y frejol. “La carretera será una ayuda para nosotros. Nos brindará la facilidad para transitar. Ya tenemos una parte de la carretera ampliada. Eso me ayudará a llevar mis productos más rápido”, manifestó.

