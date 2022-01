MTC clausuró 30 estaciones de radio y TV que estaban al margen de la ley

Up Next

Usar el espectro radioeléctrico sin autorización del MTC constituye delito de hurto agravado que es sancionado hasta con 8 años de prisión y multas entre S/ 138 460 y S/230 000. Es por eso que en el marco de sus competencias de fiscalización contra medios de comunicación que operan de forma clandestina, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejó inoperativas, entre enero del 2021 y enero del 2022, a 30 estaciones de radio y televisión que funcionaban con frecuencias no autorizadas en el territorio nacional.

