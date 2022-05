MRTA EJECUTÓ A PADRE DE CERRÓN POR SOPLÓN

8. Pese a todos las pruebas, testimonios y antecedentes, Vladimir Cerrón, en defensa de su progenitor, amenaza que denunciará a quienes afirmaran que Jaime Cerrón fue ideólogo y militante de Sendero Luminoso. No sería la primera vez que amenaza con demandar a alguien por tal acusación. En 2012, la Corte Superior de Justicia de Junín sentenció al diario Correo por la publicación de una nota donde afirmaba que su padre pertenecía a Sendero Luminoso.

7. También es cierto que sobre la militancia de Jaime Cerrón, para algunos no existen evidencias de que haya pertenecido a Sendero Luminoso, pero si «la impresión de gran parte de la comunidad universitaria es que pertenecía o simpatizaba» con el movimiento terrorista». Antes de su muerte, ocupó el cargo de vicerrector académico de la universidad. Según los testimonios recogidos por la comisión, en los años de mayor apogeo de Sendero Luminoso en la universidad, este movimiento participaba de la elección de docentes y trabajadores. «Cuando lo asesinan a Cerrón se supone que lo asesinan porque fue puesto y respondía a los intereses de el PCP-SL (Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso), señala el testimonio de un profesor de economía.

5. Los camaradas de Polay no se iban a quedar con las manos atadas, y como era de esperarse, este crimen no quedaría impune. El MRTA decidió vengar la muerte de Aguilar, por lo tanto, había que buscar un adversario senderista a fin de materializar la vendetta. Así, decidieron que el ajusticiado debía ser el profesor Cerrón Palomino. Un recorte periodístico citado por el informe detalla que Jaime Cerrón fue secuestrado al salir de su domicilio, el 9 de junio de 1990, junto con su chofer, Armando Tapia Gutiérrez. El 17 del mismo mes, sus cuerpos fueron hallados a 20 kilómetros al norte de Huancayo. Se encontraba «con las extremidades cercenadas, una bala en la cabeza y signos de haber sido fuertemente maltratado (…). Junto a él se encontraba el chofer de la camioneta Armando Tapia».

1. Según informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sobre el caso de Jaime Cerrón y lo que ocurrió en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), señala la infiltración de Sendero Luminoso (SL) y del MRTA en la universidad, así como las pugnas internas entre ambos movimientos terroristas. 2. Que durante la década de los 80, en la cual el terrorismo crecía en el país, la UNCP era un foco importante de formación de cuadros subversivos, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA. Ambos grupos terroristas se disputaban la supremacía del control no sólo de la universidad, sino de las actividades de terror en Huancayo y alrededores. Aquí SL llegó a tener mayor control a través del comedor universitario (como en la UNMSM) fue un punto neurálgico para el movimiento terrorista en la universidad. 3. Que e MRTA tenía en ese entonces a Luis Aguilar Romaní como un dirigente de bases importante, mientras que Jaime Cerrón Palomino (padre de Vladimir Cerrón) profesor universitario e ideólogo comunista, era lo propio en Sendero Luminoso. 4. Que Luis Aguilar, entre otras actividades, organizó y lideró la invasión de grandes extensiones de terrenos en el distrito de El Tambo (Huancayo), que luego pasarían a ser el asentamiento humano “Justicia, paz y vida”, hecho que le dio protagonismo ante sus huestes, pero también deseo de revancha por parte de los senderistas, que habían quedado fuera de la jugada. Así, los seguidores del “Camarada Gonzalo” consideraron oportuno y conveniente liquidar a tan audazmente impertinente contendor político, y asesinaron a sangre fría a Luis Aguilar como parte del arreglo de cuentas en la “disputa” por el liderazgo comunista en el centro del país.

Aún así, esta garrapata comunista, odiador de la democracia, con su cara de palo el año pasado en un acto contradictorio y cinismo barato visitó al ex diputado aprista, Carlos Roca, pretendiendo hacer notar a la opinión pública y a la militancia del Partido de Haya de la Torre y de Alan García, que los apristas también comparten el anhelo de la Asamblea Constituyente?

