Fue sin grandes comentarios que José Mourinho reaccionó al castigo de cuatro juegos aplicados a Eric Dier, después de que éste subiera por las gradas en un intento de pedir satisfacción a un aficionado.

“No tengo reacción. Si respondo, me meteré en problemas y no quiero conseguirlos, así que no tengo comentarios”, dijo el entrenador de Tottenham en una conferencia de prensa, revelando que los spurs no apelarán el castigo.

“No lo creo. Si apelamos, hay otros riesgos. Podría entrar la próxima temporada sin suspensiones. Todos sabemos cómo funcionan las decisiones de la Federación”, añadió.

Dier se quedará fuera de los próximos cuatro juegos de Tottenham frente a Bournemouth, Arsenal, Newcastle y Leicester.