El futuro de Christian Eriksen en Tottenham ha sido un tema ineludible en las conferencias de prensa de José Mourinho. El de este lunes, de previsualización al partido de la Copa de Inglaterra con Middlesbrough, no fue una excepción.

Interrogado sobre si el medio danés, al final del contrato con los spurs y dado por sentado en el Inter, ha presentado su mejor versión en el campo, Mourinho ha sido taxativo.

“No. Si me preguntan por qué, no soy un idiota, llevo muchos años en el fútbol. Un jugador en su situación, aunque quiera – y no lo estoy criticando –, es normal que no se muestre a su mejor nivel”, argumentó el entrenador portugués.

“Pero nos está ayudando en los juegos en los que participó. Ha hecho buenas exhibiciones, como frente a Olympiakos y Norwich”, señaló, subrayando: “creo que sé cuál es su decisión, pero no me corresponde hablar de ello. Debe ser el jugador.»