El nombre de José Mourinho se ha apuntado como hipótesis para sustituir a Zinedine Zidane, pero el técnico portugués ha descartado esa posibilidad y ha defendido que están faltando al respeto de su compañero de trabajo.

“No me gustaría volver porque tienen entrenador y no puedo dirigir un equipo que tiene un técnico. Hay que hablar con respeto del club, pero también sobre el entrenador que no es cualquiera. Estoy fuera. No veo humo. Me gustaría que las cosas salieran bien y que todo se arreglara”, aseguró Morinho, en declaraciones al ” Cuatro»