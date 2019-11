El técnico portugués y el entrenador belga estuvieron en el estudio viendo Liverpool-Manchester City.

Momento cómico en la emisión del domingo de Sky Sports, después de la derrota del Manchester City en casa del rival Liverpool, por 3-1: José Mourinho y Vincent Kompany fueron invitados a comentar el juego en la televisión británica y todo estaba en orden… hasta que el entrenador portugués interrumpió el discurso del internacional belga.

“Si miran la última década, hubo varias ocasiones en las que Liverpool estuvo en la cima de la liga. Y hubo muchas ocasiones en que City estaba detrás, como ahora”, decía el ahora entrenador-jugador de Anderlecht, cuando fue interpelado por ” Special One”:

“Pero City era el mejor equipo. Cuando te di el título, nunca me agradeciste”, lanzó a morrito, suscitando un coro de risas en pleno estudio. Y luego dijo: “Cuando te di el título a Manchester City al ganar en Anfield, nunca me llamaste para darme las gracias, entrenador”. Ustedes eran el mejor equipo. No lo eran. Estaban allí, casi allí, pero ustedes eran los mejores. En este momento, creo que no hay ninguna diferencia de estatuto. Ustedes son campeones ingleses, pero ellos son campeones de Europa, saben cómo manejar la presión”, remató Mourinho, aludiendo al City como el club que Kompany apoya.