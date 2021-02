Si George Forsyth, no aprende que los informales o ambulantes no son los enemigos, que la informalidad es el enemigo, Que se debe comprender que esos peruanos que viven del día a día pueden salir de ella y rápida, con políticas publicas realistas y tangibles que mejore su calidad de vida y sobre todo de brinde oportunidades. Si no comprende esto, es mejor que postule en Venezuela, la tierra donde nació.

Porqué digo esto? Porque se cayó el “favorito” de la prensa mermelera, por más que le soltaban paracaídas para salvarlo de la entrevista de Ampliación de Noticias en RPP, Forsyth, acabó haciendo el ridículo por su incapacidad y no tener idea de visión de país, en la entrevista con la experimentada periodista Mónica Delta. El candidato a la presidencia, por el partido Victoria Nacional (ex Restauración Nacional) pasó momentos de angustia al no saber responder preguntas sobre la seguridad en el Perú, menos puede responder como salir de la pandemia y recuperar la economía. Mejor dicho, ni una idea de lo que es política. Entonces, como puede afirmar “que está cambiando la ideología de Restauración popular? Y su apuesta por la Unión Civil de la comunidad LGTBI?

El pobre, no entiende por ideologías políticas a los conjuntos de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Y es una pena, si un candidato que encabeza las encuesta no sabe cómo funciona el Estado, las políticas de gobierno, algo está mal. Más cuando se evidencia que los integrantes de un ecosistema están despistados suele deberse a que falla algo básico. Como el aire o el agua. Algo tan primordial que lo damos por descontado. Y, en nuestro caso, creo que lo que nos falla es una definición compartida de política. Los peruanos no nos ponemos de acuerdo sobre qué es la política. Y, si no sabemos qué es, no podemos mejorarla.

Que podemos esperar de un personajillo que como arquero de Alianza Lima fue limitado, como alcalde de un pequeño distrito como La Victoria, no hizo ni una obra, se dedicó a perseguir a los ambulantes y quitarles sus mercaderías. Irresponsables son aquellos que lo han lanzado a la arena política pensando que un sujeto joven y “pintoncito”, con apellido extranjero, puede atraer el voto de los jóvenes y la puede hacer. Ellos desde la oscuridad lo manejaran como títere, cuando nos encontramos en un trance de pobreza cultural, educativa, económica, empresarial, etc, a las que nos han conducido subrepticiamente una cúpula de mercenarios de la política, cuyo objetivo fue emborracharse del poder y saciar sus apetitos personales y de sus amigotes.

Como podemos explicar su desastrosa presentación en el programa Ampliación de Noticiosas de RPP, George Forsyth, no pudo articular ni cinco palabras, respondía con generalidades por lo que fue reprendido por la periodista Mónica Delta.

La pregunta de los panelistas fue clara y precisa:

“¿Que se propone hacer para que los peruanos podamos vivir con seguridad en nuestro país?”

El candidato de Victoria Nacional, trata de driblear la pregunta y habla lo que hizo en la municipalidad de La Victoria. “Comprenderán que esa ha sido una de mis grandes luchas en La Victoria.”???

La periodista Mónica Delta, cansada de las vagas respuestas de Forsyth que no habla de propuesta concretas, solo recuerda lo poco que hizo cuando fue alcalde de La Victoria, Interrumpe en vivo al candidato y lo reprende en Vivo.

– ¿Cómo lo solucionaría señor Forsyth? ¿Cómo solucionaría el problema institucional de la policía? ¿Cómo solucionaría el problema institucional de la policía? Numero dos La Victoria es un distrito importante pero evidentemente es un distrito pequeño en relación con 30 millones de peruanos.”

– Prosigue Mónica Delta, “Como usted encabeza encuestas y se lo reitero, nos tiene que decir cosas más concretas para que los peruanos sepan efectivamente más allá del entusiasmo que pueda despertar en algún sector de la población, temas más concretos ¿Qué podría hacer para que la gente este más segura en el país?”

George Forsyth vuelve a hacer lo mismo, piensa que está jugando un partido de fulbito, y responde las mismas cosas que Mónica Delta le estaba preguntando, sin dar ninguna alternativa.

Ante este comportamiento, los periodistas critican a Forsyth por no asistir al debate sobre tecnología que fue llevado a cabo con los demás candidatos.

Según los periodistas Forsyth no asistió porque es muy limitado en esta área, el jugadorazo responde de manera infantil.

“Ustedes como ya saben mi forma de trabajar es en la cancha, no es hablando, podemos sentarnos a hablar de tecnología, pero eso no va a llevar ningún tipo de desarrollo.” Quienes lo asesoran? Su papito, Jorge Chávez Álvarez, Patricia Arévalo y Jorge Nieto Montesinos?

El plan de gobierno de Victoria Nacional 2021-2021 tiene 158 páginas y prioriza 3 ejes estratégicos: (1) impulsar la economía familiar, (2) salud y educación de calidad y (3) derrotar la corrupción y la inseguridad. Estos tres ejes estratégicos se estructuran en función a dos factores claves para impulsar la competitividad sostenible: el respeto del medio ambiente y el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI). Lo habrá leído? No creo. Forsyth está perdido en el espacio y tiempo, gobernar un país como el nuestro no es estar bajo los tres maderos y agarrar bolas. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, mi opinión es que “el arquerito” no sabe ni porque es candidato, no tiene ni idea de lo que sería gobernar todo un país, no tiene ni la mínima de estrategia como combatir el flagelo de la delincuencia, ni nada.

Existe una maquinaria publicitaria que maneja las encuestas en los medios. Ahora después de esto ustedes creen en las encuestas? Cómo lo van a poner a este arquerito con 17% un poco de respeto a los peruanos. Lidera las encuestas de ipsos, EIP, Datum ¿Qué credibilidad y seriedad pueden mostrar estás encuestadoras?… con un muestreo de tan solo mil habitantes, en el Perú son 33 Millones de peruanos de nacimiento. Tengo la seguridad, que algo similar ocurrirá con muchos otros debates políticos, como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, contra la pandemia, economía. Nos obsesionamos con los casos particulares (de personas o partidos) o nos dejamos arrastrar en meditaciones vagas sobre el sistema. Olvidando que la política es la gestión de las reglas comunes y no de los nombres propios.