MOCIÓN DE VACANCIA PRESENTADA SIN PIE NI CABEZA

Empezarán a negociar y ofrecer todo a congresistas para evitar la vacancia, los del partido de «plata como cancha» agachan la cabeza y dirán «chi cheño» en respaldo a Castillo, como Podemos y Acción Popular.

La “woman del Callao”, se ganó algunos titulares, ella sabe que la vacancia es un salto al vacío-no obtendrá los votos suficientes para que deje el cargo-, que sus cálculos políticos van a fracasar. Pero, será una oportunidad para que el jefe de Estado responda a los cuestionamientos a su gestión frente al Congreso. A su vez revelará de qué están ellos los congresistas.

«Sombrero luminoso», no se quedará con las manos cruzadas le abrirá los brazos al “acuñismo” para evitar la vacancia, el “acuñismo” recibirá su “nuez”: ministerios, leyes para sus negocio$$, marmaja$$, etc, etc. Y tendrá que decir «si Cesitar, tienes plata como cancha”. No tiene más salidas. Claro, esto es consecuencia del vacío de poder generado por ruptura con el cerronismo ¿Castillo, está durmiendo con el enemigo en casa?

1.¿Cuál es el procedimiento y cuántos votos se necesitan?

Legisladores de tres bancadas presentaron formalmente una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. El documento fue firmado por 26 legisladores e ingresado la tarde de este 25 de noviembre.

2.Qué dice el marco legal:

El artículo 113 de la Constitución Política señala que la vacancia de un presidente se puede dar por su «permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso», una situación similar a la que ocurrió con el exmandatario Martín Vizcarra en 2020.

3.Cuál es el procedimiento:

Un legislador puede plantear una moción de vacancia pero para que esta sea ingresada formalmente debe alcanzar por lo menos 26 firmas, el 20 % del número legal de legisladores presentes y ser presentada a través de una Moción de Orden del Día.

En este documento se expone el pedido de vacancia, así como los motivos exactos por los que se quiere remover del cargo al mandatario. La moción que inicialmente planteó Patricia Chirinos obtuvo las firmas y permanece en el Pleno del Congreso a la espera de que sea dada a conocer a la Representación Nacional.

4.La admisión de la moción

Una vez que en la sesión del Pleno se tiene el documento, la presidenta o presidente del Legislativo debe dar cuenta sobre el mismo y programar para una siguiente sesión un debate para su admisión.

Para esta instancia se requieren por lo menos 52 votos, que representan el 40 % del total de parlamentarios. En caso no se llegue a este número, la moción será desestimada y el mandatario se mantiene en el cargo. Pero en caso la moción sea admitida, se acordará un día y hora específica para que en sesión del Pleno se debata formalmente la vacancia del presidente.

5.¿Debe acudir el presidente al Parlamento?

Sí. En la misma sesión programada para el debate el mandatario puede asistir para dar sus descargos junto con un abogado y pueden usar un tiempo reglamentario de 60 minutos. Luego los legisladores continúan con el debate pertinente y prosiguen con la votación definitiva.

6.La votación definitiva:

Para esta fase del procedimiento se requiere, para vacar a un presidente, una mayoría calificada de votos, es decir que por lo menos 87 congresistas voten a favor, lo que representan dos tercios del número legal de congresistas. En caso las votaciones lleguen o superen este número, el mandatario es vacado y debe dejar el cargo de inmediato. Quien asume el Gobierno es entonces el o la vicepresidenta en funciones.

La vicepresidenta Dina Boluarte, en caso Pedro Castillo sea vacado, asumiría el mandato al ser la primera y única vicepresidenta. Al toque también la vacarán por sus “pecadillos”…

Los periodistas que tenemos trayectoria sabemos que «la woman del Callao», no peca de ingenua, ella sabe que no alcanzará los votos para vacar al presidente Castillo, entonces por que lo hace? ¿Alguien le sopló al oído? ¡¡¡ Chim Pum Callao!!!