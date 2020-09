Messi se queda, pero acusa a presidente del Barça: “No hay proyecto, No hay nada”

El argentino luego dijo el viernes que se mantendría esta temporada, ya que no quería librar una batalla judicial con Barcelona sobre la validez de una cláusula en su último contrato que le permitiera salir de forma gratuita. Entrenó con el Barça el lunes.

Si la campaña alcanza su objetivo y se realiza la votación, dos tercios de los 150, 000 miembros del club tienen que votar en contra de Bartomeu para provocar una elección inminente. Bartomeu, que no puede postularse nuevamente porque ya cumplió dos mandatos, convocó elecciones para marzo de 2021, tres meses antes de lo previsto, después de la derrota humilde del equipo por 8 x 2 para el Bayern de Munich en la Liga de Campeones en agosto.

