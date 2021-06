Mito. En realidad, solo aligeran el cabello, no estimulan su crecimiento.

Se tiene mucho cuidado, ya que una solución de peróxido de hidrógeno debe estar en la proporción correcta para no causar daño a las encías, hacerlas más sensibles o incluso agravar la gingivitis . Siempre use rellenos bucales que contengan una concentración de peróxido de hidrógeno en su composición.

En relación con la sinusitis y el resfriado, mucho depende, ya que tenemos origen viral y bacteriano. Una vez más, la relación debe ser correcta, ya que puede causar daño a la mucosa nasal y hacerla más sensible e irritada.

A principios del siglo 20, como todavía no había antibióticos , muchos soldados murieron como resultado de infecciones. Pensando en una solución que pudiera salvarlos, los químicos comenzaron a verter agua en las heridas abiertas, que formaron una espuma. Continuando con la investigación, encontraron que esta espuma resultó de la liberación de oxígeno libre y que este oxígeno tenía la propiedad de matar bacterias y hongos. Así, el peróxido de hidrógeno fue creado en 1920.

Usted, por supuesto, debe saber o incluso ya han utilizado la famosa agua oxigenada! Está indicado para varias situaciones, pero no todas las funciones asignadas son verdaderas. Además, todavía puede llegar a ser perjudicial. Por lo tanto, uno debe tener mucho cuidado al usarlo, ya que hay mitos sobre sus beneficios.

By