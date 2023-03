MITO o Realidad: ¿IR AL BAÑO ADELGAZA? ¿QÚE CREES?

By

Probablemente en algún momento ya se ha preguntado: «¿hacer caca aumenta la pérdida de peso?’

Si, por un lado, ir al baño con regularidad puede hacer que se sienta más «ligero», sufrir estreñimiento o estreñimiento puede hacer que sienta lo contrario, como avanza la revista de salud de los Estados Unidos. Pero, ¿Esa sensación de que está más ligera después de hacer popó tiene algún fundamento?

Sí y no, dice a esa publicación Mitzi Dulan, RD, autora de The Pinterest Diet. «En realidad, es bastante simple«, dice. «Dependiendo del tamaño y la regularidad, las heces puede variar de 450g a 1,8 kg. Es probable que esté en el límite superior cuando no ha hecho popó en unos días».

¿Pero cuánto pesa las heces?

Podría estar pensando: «casi dos kilos, ¿en serio?Nsin embargo, debe tener en cuenta que las heces están compuestas por varias sustancias voluminosas. Concretamente, incluyen alrededor del 75% de agua, según Unass Memorial Healthcare, y además bacterias, mucosas, células muertas y restos de comida.

Es decir, de forma global 1,8 kg no es una cantidad significativa de peso al final del día, ya que ese valor va a oscilar según los movimientos intestinales. En otras palabras, como explica Women’s Health, cuando está lleno, su peso aumenta ligeramente y después de aliviarse reduce un poco.

De todos modos, ¿hacer heces adelgaza? Sí, pero no afectará significativamente el peso, aunque parezca que después de defecar perdió unos 5 kilos… esta sensación se debe principalmente a la disminución de la hinchazón abdominal y no a la pérdida real de masa grasa.