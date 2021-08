Marte les dio algo de qué hablar esta semana. Además de que el helicóptero Ingenuity realizaba un nuevo vuelo para acompañar la primera misión científica del rover, el propio intento del “Percy” de recoger muestras del suelo marciano fracasó. No es que hubiera nada malo con el rover, porque realizó todas las acciones bien, pero todavía no podía recoger nada. ¿Qué pasó con la muestra?

Comprenda mejor esta historia y vea los otros aspectos destacados del espacio de la semana:

El rover Perseverance realizó todos los procedimientos autónomos para recoger una muestra del suelo marciano, pero después de perforar el suelo, no había nada dentro del tubo de recolección. El equipo de la misión no encontró nada inusual en el rover, que en realidad logró usar el taladro para perforar y recoger algunos de los escombros, pero el contenido parecía haber desaparecido. La NASA investigó el caso y concluyó que el problema estaba en el suelo, no en el hardware o software de Perseverance.

Esta conclusión tiene sentido, porque el rover logró realizar un taladro de 8 cm en el suelo del Planeta Rojo, pero los datos de la cavidad perforada mostraron que las propiedades de la roca pueden ser las culpables. Tal vez la colección no sucedió porque el rover perforó una roca “demasiado suave”, dijo el equipo. Si este es el caso, la estructura del suelo es tan frágil que la perforación ha dado lugar a suficiente polvo fino para escapar del tubo de recolección.

Are you able to find me? Ingenuity captured me hard at work as it scouted the South Séítah region here in Jezero Crater. https://t.co/zzMWUTsAOY — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 11, 2021

El rover perdido en Marte

La semana pasada, el helicóptero Ingenuity completó su vuelo número 11 a Marte, de poco más de dos minutos de duración, y fotografió perseverancia a una distancia de 500 metros. El rover era tan pequeño en la imagen que la NASA aprovechó la oportunidad para reproducir “¿dónde está Wally?” en el perfil oficial de Twitter de la misión. La foto tomada por el helicóptero muestra al rover Perseverance durante su primera campaña científica. ¿Puedes encontrarlo? Consejo: Debe acercar la imagen.

La sombra de Ingenuity aparece prominentemente en la parte inferior de la foto, pero Perseverance está demasiado lejos. Si nos fijamos en la parte superior de la imagen se encuentra una pequeña forma oscura con un pequeño reflejo suave, justo en frente de una duna. ¡Aquí está nuestro Percy trabajando para investigar el suelo marciano!

La NASA quiere usar el spot de “perro robot” de BostonDynamics para investigar las cuevas de Marte. La iniciativa ya había sido anunciada el año pasado, pero ahora la agencia espacial ha comenzado a explorar cuevas de la Tierra similares a las observadas en el Planeta Rojo. El objetivo es mejorar la tecnología y la inteligencia artificial del robot para que pueda ser utilizado en misiones marcianas.

Con su Nebulosa de IA, el futuro “austronaut” robótico será capaz de procesar información y tomar decisiones mientras explora las cuevas sin ninguna información previa. Fue precisamente esta capacidad la que la NASA experimentó en las cuevas de la Tierra. El equipo de investigadores se paró fuera de la cueva mientras realizaba acciones que los científicos harían durante una misión real a Marte.

Un equipo de científicos creó una simulación por computadora para tratar de averiguar el tipo de objeto que cayó a la Tierra y causó la extinción de los dinosaurios. El estudio se basa en análisis geoquímicos de rastros del impacto que causó la extinción de dinosaurios en el cráter chicxulub, ubicado en la península de Yucatán. Estos análisis concluyeron que el asteroide podría ser una condrita carbonácea, un grupo primitivo de objetos espaciales probablemente formados durante la “infancia” del Sistema Solar.

Los resultados de la simulación mostraron que los asteroides de más de 9,6 km de diámetro podrían ser lanzados desde la parte más externa del Cinturón de Asteroides, que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, en curso de colisión con la Tierra. Más específicamente, esto podría suceder una vez cada 250 millones de años en promedio. Curiosamente, el cráter de chicxulub parece haber formado un impacto que se estima que ha ocurrido en los últimos 250 millones de años.

RS Ophiuchi OUTBURST

Taken by Ernesto Guido, Marco Rocchetto & Adriano Valvasori on August 9, 2021 @ Remotely from Australia through TELESCOPE LIVE networkhttps://t.co/ttjH74mm0l recurrent nova RS Oph is in Outburst. The last large outburst of RS Oph occurred in Feb. 2006, → pic.twitter.com/FMqDZEQ0Xx — mizuho kai (@mizuho73700856) August 9, 2021

Un astrónomo aficionado fue testigo de un acontecimiento poco común: el nuevo de una estrella que explota una vez cada quince años. El evento tuvo lugar entre el 8 y el 9 de agosto y dejó a la estrella RS Ophiuchi tan brillante que fue posible observar la nueva a simple vista. Sólo 10 estrellas recurrentes (es decir, explotando en ciertos intervalos de tiempo) han sido descubiertas en la Vía Láctea hasta ahora.

Estas explosiones no son tan cataclísmicas como las supernovas, que extinguen la estrella por completo. Los nuevos periódicos se producen porque la estrella forma parte de un sistema binario, formado por una enana blanca y una gigante roja. Ambos orbitan entre sí, mientras que la enana blanca devora la materia de su compañera hasta ganar masa lo suficiente como para detonar una explosión termonuclear.

Los investigadores compararon las propiedades del Sol, una estrella de tipo G, con otras estrellas consideradas “frías”. El parámetro fue la medida de la actividad estelar establecida al combinar la velocidad de rotación de la estrella con sus flujos de fluido subterráneos, factores que influyen en la distribución del flujo magnético en su superficie. El estudio sugiere que estas estrellas frías no son muy diferentes entre sí, lo que fue una sorpresa.

Lo que más sorprendió a los astrónomos fue el hecho de que el proceso por el cual se genera un campo magnético en una estrella puede ser muy similar cuando se trata de estrellas frías. El estudio puede ayudar a los astrónomos a comprender mejor el comportamiento de las estrellas magnéticamente activas.

Un cometa fue descubierto durante su viaje hacia el Sistema Solar interior, y puede ser visible a simple vista cuando gira alrededor del Sol. Se trata del C/2021 O3 (PanSTARRS), detectado el pasado 1 de agosto. La mala noticia es que tal vez no sobrevive al perihelio cuando un cuerpo celeste alcanza su máxima aproximación a otro objeto, en este caso, el Sol.

Por ahora, el cometa no muestra cola porque está demasiado lejos del Sol, pero las imágenes revelan un coma compacto (o atmósfera cometaria) y una órbita parabólica. Cuando se detectó, su magnitud aparente era de 20 y se encontraba en la constelación de Pegaso, a 4,3 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol.

Los datos recopilados por OSIRIS-REx, la misión espacial no tripulada que investigó el gran asteroide Bennu, están ayudando a los científicos a predecir los riesgos de impacto con la Tierra. Esta información podría utilizarse para probar los límites de los modelos astronómicos y calcular la trayectoria futura de Bennu con un grado de certeza mucho mayor que si se analizara solo a distancia.

Más precisamente, los datos deben ser utilizados en simulaciones del año 2135, cuando Bennu podría ser atraído por la gravedad de la tierra y, a continuación, entrar en un curso de colisión. Si bien este peligro no es una certeza, los científicos necesitan predecir cómo la gravedad de la Tierra afectará la órbita del objeto alrededor del Sol. Así que pueden saber si habrá riesgos de un impacto en un futuro más lejano, y cuáles serían las posibilidades de que eso ocurra. El análisis preliminar, sin embargo, muestra que las posibilidades de Bennu de chocar con la Tierra son muy bajas.

El desarrollo de nuevos trajes espaciales para los astronautas de la NASA que se espera que aterricen en la Luna en 2024 se retrasará casi dos años, lo que podría socavar los planes para el programa Artemisa. Llamada Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración (xEMU), los trajes se dieron a conocer en 2019, pero hubo retrasos relacionados con los centros de la NASA cerrados debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, Elon Musk, CEO de SpaceX, se ofreció a producir los trajes y ayudar a la NASA con esta tarea. La propuesta no es para nada sorprendente, ya que SpaceX es uno de los socios de la NASA en el programa Artemis, encargado de desarrollar el primer módulo de aterrizaje comercial que llevará a los astronautas a la superficie lunar.