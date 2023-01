Mirtha Vásquez tiró latigazos a Carlos Mesía

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Hay alguien más cínica que Mirtha Vásquez que como primera ministra del delincuente Pedro Castillo, resultó un fiasco?

Ahora con su carita de yo no fui, muy fresca despotrica de su exsocia Dina Boluarte: «Es la peor crisis que vivimos desde que recuperamos la democracia». En programa

«Octavo Mandamiento» de Canal N, la exjefa del Consejo de Ministros aseguró que Dina Boluarte debe renunciar a la presidencia para superar la crisis social y política. Ella, porqué no renunció cuando en octubre 2021 se denunció la quema un campamento minero en Apumayo? Como ministra de la PCM, Mirtha Vásquez, anunció el retiro y cierre de hasta cuatro unidades mineras en el departamento de Ayacucho, debido a una “contaminación” en las cabeceras de cuenca?

«Las cabeceras de cuenca son ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios. Por eso hemos acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación».

Siempre defendió la minería informal (camuflada de artesanal), que siguen financiando las ONG anti minería formal (y camaradas se frotaban las manos).

1.Mirtha Vásquez es especialista en hacer fuegos artificiales con campamentos mineros? Obviamente una vez más Mirtha no respondió sobre el fondo. ¿Quién asume la presidencia ante la renuncia de Dina? No tienen respuesta porque no hay líder en la izquierda que tenga la aceptación de la población. Entonces, el remedio será peor que la enfermedad…con el mismo JNE???Reniec??? No hay garantía.

2. Qué sostiene «Cleopatra»? abuso de la policía -hasta violación- al entrar a la UNMSM. Falso, la mayoría que tomaron por fuerza una parte de la UNMSM no eran estudiantes de izquierda e ignoraron el pedido de la rectora de abandonar la sede, como terroristas ocultaban su rostro. La UNMSM fue te recuperada legalmente: cero heridos y muertos.

Refugiados? violentistas, azuzadores?se creían dueños de la universidad pensaban que era su hotel?

3. Mirtha Vásquez: Bajó qué supuesto delictivo se violenta una universidad con tanques y se detiene a los estudiantes de esta forma. Proporcionar ayuda humanitaria es un delito para el gobierno usurpador ?. Estas escenas nos retornan a los ’90; la democracia en seria duda. Atención CIDH ONU.

«Una decisión política, una presidenta que está desligitimada que tiene quedar un paso al costado, se tiene que promover rápidamente nuevas Elecciones, si no esto no va a desescalar».

4. El fujimorista y expresidente del TC, Carlos Mesía dice que estuvo bien que la policía derribe una pared y una reja de la Universidad San Marcos. «Cleopatra» no lo dejaba hablar, se lo comió, lo pone en su sitio y señala supuestos abusos cometidos por la policía contra las ancianas y mujeres encarceladas???

5. La que más celebra es la rojimia Rocio SilvaSantistevan, «le metió una pateadura jurídica al ex presidente del TC Carlos Mesía en VIII Mandamiento que dirige Jaime Chincha, ante la inculpación de usurpación agravada a los refugiados en UNMSM. Que como todo comentario caviar; siempre victimizan a los agresores y sin evidencias ni fuentes que respalden lo dicho. En este caso la percepción, realidad virtual o vida paralela viviendo en la negación es impresionante.