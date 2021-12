Ministro Silva inauguró nuevo tramo de doble vía que une Pisco e Ica

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha impulsado esta obra que mejorará el tránsito y ayudará al turismo. Estamos aquí no solo para inaugurar la obra sino también para escucharlos y apoyarlos. Nuestro ministerio tiene la política de puertas abiertas y recibimos a todas las autoridades y también a la población”, señaló el titular del MTC.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas inauguró hoy la segunda calzada de la autopista de la Panamericana Sur, que une el empalme de San Andrés (Pisco) hasta Salas de Guadalupe (Ica), con una longitud de 54 kilómetros y que demandó una inversión de US$ 61.5 millones, aproximadamente.

By