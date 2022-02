Ministro Silva construirá camino para beneficiar a Aramango, Amazonas

Asimismo, Silva anunció el estudio de un proyecto para la construcción de un puente que unifique a las once comunidades nativas que se encuentran al otro lado del río Marañón.

Aramango cuenta con once comunidades nativas Awajún y más del 80% de su población se dedica a la agricultura, por lo que el mejoramiento de la vía ayudará a transportar sus productos y exponerlos en el mercado de la región Amazonas y el resto del país.

