Ministro de Educación Oscar Becerra con roche

¿Se acuerdan de la denuncia por la cutra de US$ 100 millones por compra de laptops para escolares en Minedu ?

Qué se investigó en 2012 en el Congreso de la República y nada. Qué uno de los responsables de esos manejos fue Oscar Becerra Tresierra, actual ministro de Educación, «pata» del chino Chang, rector eterno USMP?

Algunas perlas de Oscar Becerra

Cómo fue el negociazo?

1. El postor One Laptop Per Children Association Inc. (OLPC), desató una guerra al ser descalificado del concurso convocado por el Ministerio de Educación –Minedu- (31/5/2012), para la reposición de las 40 mil 032 laptops escolares siniestradas en el pavoroso incendio de los almacenes de la Av. Tingo María, en Breña (8/3/2012). La OLPC competía con Samsung Electronics Inc. y Trimega Corp., fue eliminada por incumplir las bases del concurso. Según el memorándum N° 996-2012-ME/ SG.OGA, del 10 de julio 2012, emitido por el jefe de la Oficina General de Administración, José Maman, el resultado de la evaluación técnica efectuada por la Dirección General de Tecnologías Educativas del sector arrojó que Trimega y Samsung Electronics “cumplieron con las especificaciones técnicas” (Perú21-28/8/2012).

2. La OLPC no aceptar su descalificación, ya que durante el gobierno de García, con José Antonio Chang Escobedo a la cabeza del Minedu y con el ingeniero Óscar Becerra Tresierra, como Director General de Tecnología del Minedu, esta empresa fue la única proveedora de laptops escolares, obteniendo el monopolio de las compras estatales, vendió 902 mil unidades al Minedu por un valor superior a los US$225 millones (The Economist – 7/4/2012- Banco Mundial 23/03/2012). Lo raro, el Congreso de la República promulgó una ley con nombre propio – Ley 29109 «Una laptop por niño» (29/10/2007) – y fueron compradas sin licitación a la firma OLPC, bajo la promesa que estas laptops, modelo XO, valdrían apenas US$100 por unidad (conferencia de prensa del ministro Chang en Palacio de Gobierno – 6/5/2007).

«Al final costaron más del doble al fisco peruano US$250 según el informe de febrero del 2012 del BID que critica esta compra por no haber sido acompañada de un entrenamiento, ni a los profesores, y menos a los alumnos. Increíblemente, a la salida del gobierno anterior, en la hora nona, se adquirieron apuradamente 500 mil laptops, es decir, más del doble de lo que se había adquirido en los tres años precedentes».

3. Porqué en este concurso no se requería licitación? Porqué estas laptops serían pagadas por la compañía de Seguros La Positiva). El Minedu, para acabar con el monopolio de OLPC cumplió con invitar a otras empresas proveedoras significativas de la competencia, quedando tres postores: OLPC, con laptop XO; Samsung Electronics, laptop modelo ExaMate, y Trimega Corp., laptop marca Magallanes (fabricante JP Sa Couto) con su modelo ClassMate. Al abrir el primer sobre de la propuesta técnica quedó en evidencia la obsolescencia tecnológica que exhibe actualmente la XO de OLPC frente a su competencia y el Comité del Minedu decidió seguir adelante con la apertura del segundo sobre de la oferta económica.

«En esta etapa se descalificó la oferta de OLPC por no presentar su propuesta de acuerdo a las bases del concurso: que se presente un precio unitario Delivery Duty Paid (DDP), que en la jerga comercial significa “listo para la entrega en destino con todos los derechos pagados”. Que no es otra cosa que el costo CIF (costo, seguro de embarque) de un producto importado, más el costo de desaduanaje, el flete urbano, el almacenaje y el seguro hasta la entrega en almacén».

4. Samsung presentó una propuesta de precio DDP de S/. 749.30 cada laptop, Trimega de S/. 537.30 e, inesperadamente OLPC, incumplió las bases presentando una propuesta con un precio CIF de S/. 473.00 que como hemos visto no incluía el precio de desaduanaje, flete urbano, almacén y seguro. El titular de la OGA en Educación confirmó que la oferta de OLPC S/. 473 por cada laptop resultaba “engañoso» porque su cotización era a precio de barco en el puerto, sin incluir pagos de desaduanaje, tributos y otras obligaciones” (Perú21-28/8/2012).

El que calla otorga, el hoy ministro de Educación Oscar Becerra, como Director General de Tecnología del Minedu sabía todo y dejó pasar: que había único proveedor que vendió 900 mil laptops, a un precio de US$250 en promedio durante 4 años con una sobrevaloración de US$ 100 millones? Y el Congresista Tejada que gasto millones en la megacomisión investigadora no desenmascaró la corrupción!!!