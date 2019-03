Las clases se iniciarán con falta de infraestructura, sin renovación de mobiliario y profesores famélicos, denuncia ex congresista César Barrera Bazán.

El ex congresista y dirigente del Sutep, César Barrera Bazán salió al frente del ridículo aumento de sueldo a los maestros de 100 soles el cual no le alcanza para nada. “Un maestro tiene que alimentarse bien para ir a dictar sus clases, estar bien preparado con capacitaciones y libros, pero no tiene nada de eso. Se trata de maestros desmotivados y famélicos”, enfatizó el educador.

Bazán Barrera echó la culpa de este desastre del inicio del año escolar al economista y ministro de Educación actual, Daniel Alfaro, quien por su profesión no ve la realidad de los docentes.

No es pedagogo, no es educador, es un economista. Qué sabe el burro de alfajores, sostuvo con énfasis el ex congresista y luchador de los derechos de los maestros que calificó de propina los 100 soles de aumento.

Lamentó que se inicien las clases este lunes en todo el país en medio de un caos, sin escuelas con inadecuada infraestructura, sin mobiliario escolar, ya que no han sido renovados, y sin libros que ya deberían estar en todas las escuelas.

No hay previsión, no ha habido un planeamiento, se ha actuado sin ninguna política y plan estratégico para el inicio de las clases. Es decir, se trata de un pésimo inicio del años escolar lo que determinará un año lectivo escolar en pésimas condiciones. Un centro educativo se acaba de caer en Arequipa, a Dios gracias que no se habían iniciado las clases sino hubiera matado o alumnos o maestros.

Manifestó que el ministerio de Educación tiene su sede en el sector Economía, es allí a donde se ha trasladado,con ese “cuento” de que por tener conocimientos del manejo de los recursos se deben hacer en base a los designios del Banco Mundial.

Señaló que el titular de la cartera de Educación, Alfaro no debe permanecer un segundo más en el mando de la educación porque, lamentablemente, esto determinará que los estudiantes no reciban una adecuada educación.

Indicó que no se debió autorizar el inicio del año escolar en esta fecha ya que nuestro país no es uniforme, tienen diversos climas y diversos problemas, por ejemplo, los desastres naturales que están complicando un buen inicio de las clases.