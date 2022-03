Ministro Bustamante invoca a transportistas unirse contra el acoso sexual

No te quedes callado,¡denuncia! llamando al 105 de la PNP!

“Ustedes no van solas. El MTC las defiende. Denuncien a quienes las acosan”, advirtió al tiempo de pedir a choferes y cobradores que las defiendan y que pidan la inmediata intervención policial para que proceda a la detención del agresor.

