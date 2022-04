Ministro Bustamante inauguró ampliación del Muelle del Terminal Portuario de Paita

Actualmente, se realizan trabajos de reforzamiento del Muelle Espigón, como parte de la Etapa 3 del Proyecto de Modernización del Terminal Portuario de Paita. El monto de la inversión prevista para esta obra es de US$ 16.4 millones sin IGV.

En los trabajos de ampliación se invirtieron US$ 9.9 millones sin IGV.

