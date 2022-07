Ministro Barranzuela busca impulsar la transferencia de tecnología con Argentina en materia satelital

Agregó que el objetivo del acercamiento con Argentina es poder realizar una transferencia de tecnología. “A partir de ahora, todos los proyectos que se ejecuten y que tengan un componente de participación internacional deberán llevar, en los contratos, en los convenios y en todos los documentos que se suscriban, una trasferencia de competencia. Ya no podemos estar al margen del mundo. Nuestros profesionales deben estar a la altura y bien capacitados”, añadió.

“Tenemos la inmensa tarea de conectar los pueblos de la sierra, selva y de fronteras. No es posible que pretendemos resolver los problemas del país solo trayendo tecnología de otro lado. Ni siquiera en conectividad somos autónomos, estamos supeditados a lo que los operadores quieran hacer”, manifestó durante una ceremonia de conmemoración del ducentésimo primer aniversario de la Independencia del Perú.

