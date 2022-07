Ministro Barranzuela anuncia obras de puentes y servicios de Internet en Morropón

Respecto a la conectividad digital, indicó que el sector evalúa las mejores soluciones tecnológicas para integrar de manera rápida la mayoría de pueblos que no gozan del servicio de Internet.

En reunión de trabajo con el alcalde provincial Nelson Reyes, Barranzuela Quiroga informó que un equipo técnico del MTC llegará la siguiente semana a Chulucanas para trabajar en lo que será la liberación de predios, fase previa a la construcción de once puentes en el tramo que comprende desde Tambo Grande – Chulucanas y Morropón.

