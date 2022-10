MINISTERIO DE SALUD BOTÍN DE VLADIMIR CERRÓN

By

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 5 )

A quien le ganó la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre para juramentar como ministra de Salud?

Es evidente la precarización del sistema sanitario público en nuestro país por culpa de este gobierno de Pedro Castillo. No le interesa el bienestar de los peruanos. Cómo nos explicamos que una «bachiller de medicina» sea nombrada cómo Ministra de Salud en uno de los momentos más complejos de la historia del sistema de salud? La medicina, no el interés político, determina quién debe ser MINSA. Es hora que el Colegio Médico se pronuncie y no guarde silencio, lo mismo la Federación de Médicos???

Para el «dinámico» y dueño de Perú Libre Vladimir Cerrón, la congresista Portalatino, ser licenciada Médico Cirujano y es suficiente? Oiga usted, de que le sirve tener un título de Cirujano, si al final en ningún momento hizo una cirugía como es el caso de Kelly Portalatino? O es suficiente haber cortado un pavo en Navidad?

La congresista Portalatino es una ferviente sobona que ha blindado en varias ocasiones al presidente Castillo, pertenece al ala dura de Perú Libre, representa al departamento de Áncash, además es una férrea defensora de su líder Vladimir Cerrón. Fue electa como legisladora en el periodo de 2021-2026 con solo 8,286 votos; en representación del departamento de Áncash.

Tiene 37 años y, antes de ser congresista, se desempeñó como secretaria en la región Áncash del partido político Perú Libre. Kelly Portalatino es bachiller en Medicina Humana de la Universidad San Pedro (2010). No registra ningún estudio de posgrado. En 2014 fue directora ejecutiva de la Red de Salud Pacífico Sur donde ejerció como médico cirujano en la Unidad Ejecutora N° 409 de la Red de Pacífico Norte. Sin ninguna tesis.

Que su esposo y familia hayan recibido alguna amenaza porque pidió celeridad en la denuncia contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Solo los dinámicos y tiranos del Centro, se lo creen!!!