Se les escapa a los fiscales o se hacen los tercios, cómo el presidente de la República, Ollanta Humala, mintió al país, con el combate a la minería ilegal? lo cierto es que los mineros informales fueron un soporte fundamental en su campaña electoral del 2011?.

Que los mineros no solo respaldaron e hicieron propaganda electoral al líder del Partido Nacionalista, sino también apoyaron logísticamente y en forma económica la campaña, tal como lo aseguran sus dirigentes? Y no lo declararon a la ONPE?

La foto (2010) que aparece en esta nota prueba la cercanía del entonces candidato presidencial con los representantes de la minería informal. Fue tomada en el local partidario ubicado en la avenida Arequipa, en Miraflores.

Según las personas que aparecen en ella, la foto la captó la misma Nadine Heredia, esposa de Humala, también estaba presente Blanca Rosales. En la foto aparecen Teódulo Medina, ex presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe); y Susana Vilca Achata, ex congresista, ex viceministra de Minas y actual presidenta del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Valdivia, secretario general del Partido Nacionalista en Madre de Dios, y Víctor Chanduví, ex vicepresidente de Fenamarpe y ex jefe de campaña del Partido Nacionalista en Madre de Dios.

Chanduví se reunía permanentemente con los dirigentes de Fenamarpe para coordinar el apoyo económico de los mineros artesanales de todo el país a la candidatura de Ollanta Humala, quien les prometió aplicar el plan nacional de formalización, crear el banco minero e insertarlos en la economía nacional en un proceso de formalización, pero nada de eso ha cumplido; al contrario negaron el apoyo que recibieron.

“Teódulo Medina era el enlace directo con Daniel Abugattás, encargado de organización del partido para la entrega de los aportes económicos y eso se puede probar con el levantamiento del secreto de las comunicaciones”.

Además, el excongresista Amado Romero (come oro), aseguró que la minería ilegal de Madre de Dios financiaron la campaña con afiches, polos, pancartas, banderolas, comida, gigantografias, gasolina, carros y taxis en donde se iba a presentar Ollanta.

Nunca desmintieron a Víctor Chanduví, quien reveló que los mineros ilegales de Madre de Dios entregaron 17 kilos de oro, además de un millón de soles, para la campaña del entonces candidato Ollanta Humala en el 2011. Esa versión también fue confirmada por el cura Pablo Zavala.