La directora de los estudios del juego reveló que desde octubre del año pasado se han sumado 20 millones a la aventura más cúbica de la actualidad.

Minecraft, uno de los juegos open world más conocidos de la actualidad, ha alcanzado 112 millones de jugadores al mes. Los números fueron adelantados por Helen Chiang, directora de los estudios Minecraft, en una entrevista con Business Insider, revelando además que hubo un aumento de 20 millones de jugadores con respecto a octubre del año pasado.

El juego se lanzó en 2011 y actualmente puede jugarse en varias plataformas (smartphone, PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, entre otras). Según Helen Chiang, este es un título que “los jugadores acaban revisitando”, debido al factor de creatividad.

Además del factor multiplataforma, Business Insider señala la estética y la jugabilidad como dos de los factores responsables del éxito del título. La misma publicación afirma que, para mantener el juego en el top de Ventas, Microsoft está intentando reinventar la experiencia de Minecraft mediante la aplicación de tecnología de realidad aumentada y ray-tracing.

Recuérdese que, recientemente, Mojang tenía planes para lanzar un paquete gráfico 4K para mejorar la textura y los efectos de la luz del juego. Sin embargo, fue cancelado porque el equipo de Mojang no se sintió confiado con el resultado del proyecto.

Android players, we’ve heard your call. Next week, we'll be bringing the #MinecraftEarth beta to your devices! Make sure to sign up now for your chance to join the fun!

↣ https://t.co/qjeoN22EN5 ↢ pic.twitter.com/STfBP8cpsg

— Minecraft Earth (@minecraftearth) August 22, 2019